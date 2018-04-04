Словесная дуэль Ляшко и Холодницкого на заседании Верховной Рады: кто кого?

Сегодня, 4 апреля, на заседание Верховной Рады с докладами пришли глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Во время выступления Холодницкий обменялся колкостями с лидером РПЛ Олегом Ляшко.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвиняет сотрудников САП в коррупции, сообщает Час Пик.

«Антикоррупционерам дали огромную зарплату, чтобы они не брали взятки. История с Холодницким показала, что зарплата не может их сдержать. Потому что они выполняют указания власти и думают, что им ничего не угрожает. Я еще год назад говорил, что Холодницкий - коррупционер и требовал его увольнения. Вместо этого ему дали звание генерала. Теперь видим последствия», - написал Ляшко в Facebook.

Во время выступления Назара Холодницкого, Ляшко жестко спросил, чего тому не «не хватает для счастья?» «Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, даете персональные консультации в своем кабинете. Чего вам не хватает для полного счастья?» - спросил Ляшко.

На что глава САП не растерявшись ответил, что ему не хватает «дома в Козине и везения в лотерею».

Тем самым Холодницкий уколол Ляшко, напомним ему задекларированные выигрыши в лотерее на суммы 283 тыс. грн и 134 тыс. грн 24 октября 2017 г. Тогда НАБУ начало проверку данной информации., так как по информации «Украинской национальной лотереи», в течение октября 2017 г. выигрышей в таких суммах не были зарегистрированы.

«Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич! К сожалению, только квартира в Вишневом» - ответил Холодницкий.

Ляшко в свою очередь, заявил, что существует один выход из сложившейся ситуации – «отставка и уголовная ответственность».

Напомним, НАБУ обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении главы САП Назара Холодницкого. Фрагменты разговоров Холодницкого появились на канале НАБУ в YouTube.

Сам Холодницкий заявил, что готов покинуть должность. «Заявление у меня подписано со 2 декабря 2015 года. Я готов покинуть должность, я за нее не держусь. Если я покину должность, то начнется хорошая война за нее», - сказал глава САП.