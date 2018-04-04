Медреформа стартовала: за что придется платить в больницах

семейный врач

2 апреля стартовала активная фаза медреформы. Пациенты начали подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами – докторами первичной медицины.

Об этом пишет Сегодня.

Декларация подтверждает, что вы выбрали врача и хотите обслуживаться именно у него. Так вы сообщаете государству, что оплата за ваше лечение должна начисляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

За все услуги терапевта, семейного врача и педиатра заплатит государство. За одного пациента Национальная служба здоровья заплатит врачу первички в среднем 370 грн в год, с 2019-го – 450.

Если доктор подпишет декларацию с 2000 пациентами, за год государство заплатит медучреждению, где работает врач, от 740 тыс. до 1 млн грн. В этот бюджет входят расходы на помещение, оплата работы врача, медсестры, простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этой суммы – расходы практики, все остальное – зарплата работников.

По этим тарифам платит государство – именно для того, чтобы у врачей были достойные зарплаты, и чтобы эти деньги не платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому, идя к врачу, помните: это медицинская услуга, за которую вы уже заплатили налогами.

Палатные услуги в результате медреформы появятся, но не на данном этапе. Первичный уровень будет бесплатным. Часть медуслуг специализированной медпомощи будет платным.

На каждую медуслугу Минздрав создаст тариф. По этой ставке ведомство заплатит больнице деньги за любую помощь пациенту. С 2020 года в Украине появится государственная программа медобслуживания. Это пакет услуг и лекарств, которые будет покрывать госбюджет. Программу ежегодно будет принимать Верховная Рада. Чем больше в бюджете будет денег – тем больше медуслуг украинцы получат бесплатно. Но это означает, что часть медицины автоматически станет платной.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИНа Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Львов будет платить школьникам по 20 тыс. гривен за 600 балов на ВНОЛьвов будет платить школьникам по 20 тыс. гривен за 600 балов на ВНО
Первая тренировочная миссия "ЛитПолУкрбрига" стартовала во ЛьвовеПервая тренировочная миссия "ЛитПолУкрбрига" стартовала во Львове
РоSSии придется вернуть Украине Крым, - ВершбоуРоSSии придется вернуть Украине Крым, - Вершбоу
РоSSия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 годРоSSия отказалась платить ПАСЕ взнос за 2018 год
Стартовала очередная сессия Верховной РадыСтартовала очередная сессия Верховной Рады
Кабмин постановил выплатить освобожденным из плена по 100 тыс. гривенКабмин постановил выплатить освобожденным из плена по 100 тыс. гривен
РФ опять отказывается платить взносы в Совет ЕвропыРФ опять отказывается платить взносы в Совет Европы
Минсоцполитики предлагает выплатить освобожденным пленным по 100 тыс. грнМинсоцполитики предлагает выплатить освобожденным пленным по 100 тыс. грн
Германия будет платить беженцам за возвращение на родинуГермания будет платить беженцам за возвращение на родину
Лондон должен заплатить не менее €60 миллиардов за Brexit, - глава ЕвропарламентаЛондон должен заплатить не менее €60 миллиардов за Brexit, - глава Европарламента
Последние новости
Подгружаем последние новости