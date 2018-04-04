Медреформа стартовала: за что придется платить в больницах

2 апреля стартовала активная фаза медреформы. Пациенты начали подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами – докторами первичной медицины.

Об этом пишет Сегодня.

Декларация подтверждает, что вы выбрали врача и хотите обслуживаться именно у него. Так вы сообщаете государству, что оплата за ваше лечение должна начисляться именно в то медучреждение, где работает ваш врач.

За все услуги терапевта, семейного врача и педиатра заплатит государство. За одного пациента Национальная служба здоровья заплатит врачу первички в среднем 370 грн в год, с 2019-го – 450.

Если доктор подпишет декларацию с 2000 пациентами, за год государство заплатит медучреждению, где работает врач, от 740 тыс. до 1 млн грн. В этот бюджет входят расходы на помещение, оплата работы врача, медсестры, простые расходные материалы и частичное покрытие анализов. Около половины этой суммы – расходы практики, все остальное – зарплата работников.

По этим тарифам платит государство – именно для того, чтобы у врачей были достойные зарплаты, и чтобы эти деньги не платили пациенты, как это происходит сейчас. Поэтому, идя к врачу, помните: это медицинская услуга, за которую вы уже заплатили налогами.

Палатные услуги в результате медреформы появятся, но не на данном этапе. Первичный уровень будет бесплатным. Часть медуслуг специализированной медпомощи будет платным.

На каждую медуслугу Минздрав создаст тариф. По этой ставке ведомство заплатит больнице деньги за любую помощь пациенту. С 2020 года в Украине появится государственная программа медобслуживания. Это пакет услуг и лекарств, которые будет покрывать госбюджет. Программу ежегодно будет принимать Верховная Рада. Чем больше в бюджете будет денег – тем больше медуслуг украинцы получат бесплатно. Но это означает, что часть медицины автоматически станет платной.