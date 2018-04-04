Боевики попали в ловушку ВСУ на Донетчине: защитники "русского мира" понесли потери

Боевики так называемой "ДНР" пошли в атаку на позиции Вооруженных сил Украины на Донетчине, однако подорвались на растяжках и с потерями отступили.

Украинские военнослужащие рассказали, как диверсионно-разведывательная группа так называемой "ДНР пошла в разведку в светлое время суток, однако угодила в ловушку ВСУ из растяжек. Об этом сообщает "ТСН", передает Час Пик.

В результате подрыва двое защитников "русского мира" ранены, один погиб.

Участок фронта, на котором произошло вооруженное столкновение, журналисты не назвали, однако отметили, что боевики регулярно нарушают "пасхальное перемирие", обенно это происходит в темное время суток.