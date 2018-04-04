Антикоррупционные эксперты раскритиковали законопроект о создании Бюро финбезопасности

Специалисты отмечают отсутствие возможности для общественности реально контролировать орган.

Антикоррупционные эксперты раскритиковали законопроект о создании Бюро финбезопасности
Святослав Дубина
Фото: Макс Левин

В законопроекте о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ) не предусмотрен действенный способ общественного контроля при избрании и увольнении руководителя и работников органа. Об этом заявил Святослав Дубина, эксперт правительственно-общественной инициативы «Вместе против коррупции» на круглом столе, посвященном теме финансовой полиции, организованном Институтом Горшенина и Реанимационным пакетом реформ.

"Вопрос создания конкурсной комиссии. Выбрали наиболее критикуемый способ отбора кандидата, согласно которому, только политические силы определяют кандидатов в конкурсную комиссию по избранию руководителя органа... Также в конкурсную комиссию допускаются госслужащие. Если орган будет проверять госслужащих, и они же будут выбирать руководителя, то это конфликт интересов. Процедура отбора заместителей и работников подконтрольная только руководителю, поскольку 4 из 7 кандидатов в конкурсную комиссию являются представителями руководителя. Роль общественности, которой предусмотрено одно место в конкурсной комиссии, только легитимизирует решение, но реального влияния нет", - сказал Дубина.

Вместе с тем, по словам эксперта, в альтернативных законопроектах общественность представляет большинство от состава дисциплинарной комиссии. То есть фактическое влияние общества на принятие решений предусмотрено.

Также специалист раскритиковал положения законопроекта о НБФБ, в котором говорится о запрете участия в конкурсной комиссии тех, кто не владеет украинским языком, ограничивая таким образом возможность привлекать авторитетных специалистов из-за рубежа.

"Также есть конфликт интересов, если создать орган финансовой безопасности в системе исполнительной власти. Ведь они будут расследовать и их преступления. Например, Администрация Президента финансируется из государственного бюджета, и тогда вопрос - будет ли этот орган проверять АП на хищение бюджетных средств?", - отметил Дубина.

Кроме этого, специалист не считает целесообразным предоставлять полномочия президенту по контролю органа финбезопасности, в частности, в законопроекте о НБФБ сказано, что президент имеет право назначать и увольнять руководителя этого ведомства.


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