Радары не могли зафиксировать ракету, пришли к выводу эксперты.

Международная следственная группа, которая расследует обстоятельства катастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что ракета, которой был сбит самолет, могла не быть зафиксирована роSSийским радаром, данные которого ранее были переданы следователям.

Информация о выводах экспертов опубликована во вторник на сайте следственной группы.

Два эксперта, привлеченные к работе Международной следственной группой, подтвердили, что на снимках с роSSийских радаров перед моментом катастрофы действительно нет ракеты, выпущенной предположительно из установки "Бук" с территории Донецкой области, которую контролировали пророSSийские боевики. Однако, как утверждают эксперты, это не обязательно означает, что этого запуска не было или что ракета была выпущена из другой точки. Поскольку ракета летит со значительно большей скоростью, чем пассажирский самолет, настройки радаров обычно не позволяют им зафиксировать их полет.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из роSSийского зенитно-ракетного комплекса "Бук", самолет приняли по ошибке за военный.

Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК — 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда - на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса "земля - воздух", выпущенной из установки "Бук".