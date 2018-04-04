Финансовая полиция должна состоять из 100% новых лиц, - Журжий

"Иначе о реформе можно будет забыть".

Важнейшим условием в создании органа, который будет заниматься финансовыми расследованиями, является стопроцентный запрет бывшим работникам экономических подразделений работать в нем.

Такое мнение высказал Андрей Журжий, первый заместитель председателя комитета налоговой и таможенной политики, автор законопроекта № 8157-1 «О Национальном Бюро финансовой безопасности» на круглом столе, посвященном теме финансовой полиции, организованном Институтом Горшенина и Реанимационным пакетом реформ.

"Первое очень важное - это новые лица. Я говорю о 100% запрете бывшим сотрудникам экономических подразделений участвовать в конкурсе. Не 10, не 20, не 50 на 50. Стопроцентный запрет. Мы не имеем права перенести этот опыт, на мой взгляд, глубоко преступный - зарабатывание на бизнесе, в любой новый орган. Если это произойдет, можно забыть о реформе", - подчеркнул Журжий.

Во-вторых, этот орган должен быть создан в структуре Кабинета министров и координироваться через Министерство финансов. По словам нардепа, это распространенная мировая модель.