Финансовая полиция должна состоять из 100% новых лиц, - Журжий

"Иначе о реформе можно будет забыть".

Финансовая полиция должна состоять из 100% новых лиц, - Журжий
Андрей Журжий
Фото: Макс Левин

Важнейшим условием в создании органа, который будет заниматься финансовыми расследованиями, является стопроцентный запрет бывшим работникам экономических подразделений работать в нем.

Такое мнение высказал Андрей Журжий, первый заместитель председателя комитета налоговой и таможенной политики, автор законопроекта № 8157-1 «О Национальном Бюро финансовой безопасности» на круглом столе, посвященном теме финансовой полиции, организованном Институтом Горшенина и Реанимационным пакетом реформ.

"Первое очень важное - это новые лица. Я говорю о 100% запрете бывшим сотрудникам экономических подразделений участвовать в конкурсе. Не 10, не 20, не 50 на 50. Стопроцентный запрет. Мы не имеем права перенести этот опыт, на мой взгляд, глубоко преступный - зарабатывание на бизнесе, в любой новый орган. Если это произойдет, можно забыть о реформе", - подчеркнул Журжий.

Во-вторых, этот орган должен быть создан в структуре Кабинета министров и координироваться через Министерство финансов. По словам нардепа, это распространенная мировая модель.

"В-третьих, мы должны четко указать в законе, что экономические подразделении СБУ, Нацполиции и налоговая милиция ликвидируются. Не когда-то там отдельным решением, а сейчас. Дела должны быть закрыты или переданы новому органу. Я этого не вижу в тексте основного законопроекта (разработанного Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, - ред.). Сейчас риск заключается в том, что налоговая милиция просто получит новый усиленный статус", - подытожил Журжий.


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