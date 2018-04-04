Кабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров

Проект закона позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам.

Кабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров
Фото: job-sbu.org

Кабинет Министров согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на ней.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

"Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей – фермеры. Мы вносим законопроект, который восстанавливает справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент каждый год продлевает его действие. Отмена моратория является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.


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