Кабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров
Проект закона позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам.
Кабинет Министров согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые работают на ней.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
"Украинской землей должны владеть украинцы, а сельскохозяйственной землей – фермеры. Мы вносим законопроект, который восстанавливает справедливость в отношении фермеров. Мы приветствуем и передаем проект закона, который позволит 500 тыс. га земли передать в собственность 23 тыс. фермерам, которые работают на этой земле, обрабатывают ее, но до сих пор не имели права ею владеть", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.
Напомним, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент каждый год продлевает его действие. Отмена моратория является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.04.2018 12:13
04.04.2018 12:14