Кронпринц Саудовской Аравии заявил, что признает право Израиля на государственность

Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил о том, что Израиль имеет право на собственное государство.

Об этом саудовский принц заявил в интервью американскому журналу The Atlantic.

«Я верю, что каждый народ имеет право жить в мире в своей стране. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право иметь свою собственную землю. Но нам нужно мирное соглашение, чтобы обеспечить стабильность для всех и иметь нормальные отношения», — сказал Мохаммед бин Салман.

При этом принц отметил, что Саудовская Аравия опасается за судьбу священной мечети в Иерусалиме и палестинцев, однако в его стране нет проблем между мусульманами, иудеями и христианами.

«У нас есть религиозные опасения по поводу судьбы священной мечети в Иерусалиме и прав палестинского народа. У нас нет никаких возражений против других людей. Нет проблем между христианами, мусульманами и евреями. У нас есть проблемы среди некоторых людей, которые вы найдете в любом месте в мире, но это обычные проблемы», — добавил Мохаммед бин Салман.