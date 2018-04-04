Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"

Ранее правительство утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий.

Кабинет министров отменил конкурс по отбору кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныця" и решил запустить новый.

"И начинаем [новый конкурс] по новой процедуре с международными партнерами, все - как должно быть", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Заявки на конкурс по отбору независимых членов набсовета "Укрзализныци", которые принимались до 20 ноября 2017 года, подали более 50 претендентов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в середине декабря заявлял, что недоволен процессом отбора кандидатов.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что правительство своим постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, Комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четыре - представители государства, а еще четыре - негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет будет принимать решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В состав комиссии должны войти пять членов, среди которых два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.