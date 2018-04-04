Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"

Ранее правительство утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий.

Кабмин перезапустил конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров отменил конкурс по отбору кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Укрзализныця" и решил запустить новый.

"И начинаем [новый конкурс] по новой процедуре с международными партнерами, все - как должно быть", - сказал премьер Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Заявки на конкурс по отбору независимых членов набсовета "Укрзализныци", которые принимались до 20 ноября 2017 года, подали более 50 претендентов. Министр инфраструктуры Владимир Омелян в середине декабря заявлял, что недоволен процессом отбора кандидатов.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что правительство своим постановлением №190 от 21 марта 2018 года утвердило новую процедуру отбора руководства крупнейших госпредприятий. В частности, Комитет по отбору был сокращен с 18 человек до восьми, из которых четыре - представители государства, а еще четыре - негосударственные эксперты с правом совещательного голоса, которых утверждает Кабмин. Комитет будет принимать решение большинством минимум в три голоса. Согласно новой процедуре кандидатуры для комитета будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как это было ранее. В состав комиссии должны войти пять членов, среди которых два представителя секретариата Кабинета министров, по одному представителю от Минюста и органа управления, а также эксперт по подбору персонала.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИНа Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеровКабмин внес в Раду законопроект о передаче земли в собственность фермеров
Кабмин уволил скандального замминистра соцполитикиКабмин уволил скандального замминистра соцполитики
Министр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в УкраинеМинистр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в Украине
Кабмин приступил к созданию Министерства по делам ветерановКабмин приступил к созданию Министерства по делам ветеранов
ВККС допустила 219 кандидатов на конкурс в суд по вопросам интеллектуальной собственностиВККС допустила 219 кандидатов на конкурс в суд по вопросам интеллектуальной собственности
Кабмин сократил Комитет по назначениям до 8 человекКабмин сократил Комитет по назначениям до 8 человек
Полиция задержала семерых участников акции под КабминомПолиция задержала семерых участников акции под Кабмином
Кабмин создал госучреждение "Офис по привлечению инвестиций"Кабмин создал госучреждение "Офис по привлечению инвестиций"
Кабмин расторг договор с РФ об экономическом сотрудничествеКабмин расторг договор с РФ об экономическом сотрудничестве
Рада провалила законопроекты о среднесрочном бюджетном планировании и набсоветах в госбанкахРада провалила законопроекты о среднесрочном бюджетном планировании и набсоветах в госбанках
Последние новости
Подгружаем последние новости