Аваков: МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%

"Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть".

Аваков: МВФ предлагает повысить тарифы на газ на 35%
Фото: Макс Левин

Международный валютный фонд хочет, чтобы власти Украины повысили цены на газ для населения на 35%, заявил министр внутренних дел и один из лидеров партии "Народный фронт" Арсен Аваков в интервью "Лиге".

"Есть много текущих проблем. Например, взаимодействие с МВФ, который предлагает нам повысить тарифы на газ на 35%. Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад. Вы этого хотите, уважаемые коллеги?" - ответил он на вопрос о содержании переговоров "Народного фронта" с потенциальными союзниками.

Напомним, неделю назад Кабмин принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут. МВФ этот шаг раскритиковал.

Повышение цен на газ для населения к рыночному уровню и создание Антикоррупционного суда - это два главных требования МВФ, прогресс в которых необходим для нового транша в рамках действующей кредитной программы. Однако согласно действующей методике определения цены газа по импортному паритету розничные тарифы для населения необходимо резко повысить - с 6,9 грн за кубометр примерно до 10,75 грн за кубометр.

Украинские власти на такой шаг пойти не готовы, и по неофициальным данным, Кабмин предложил МВФ другой вариант методики. Он предусматривает повышение тарифов на 2-3% в квартал. К октябрю 2019 года цена газа должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.


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