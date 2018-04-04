Финансовая полиция должна взять на себя некоторые полномочия СБУ, - Острикова

Нардеп внесла на рассмотрение парламента альтернативный законопроект относительно органа финбезопасности.

Народный депутат Татьяна Острикова вчера, 3 апреля, внесла на рассмотрение парламента альтернативный законопроект о Финансовой полиции (№4228 "О правовых основах организации и деятельности Финансовой полиции»).

Об этом она заявила на круглом столе, посвященном теме финансовой полиции, организованном Институтом Горшенина и Реанимационным пакетом реформ.

"Главная задача этого органа - восстановление доверия бизнеса к правоохранительным органам и отказ от силового давления на бизнес. Бизнес на бизнесе надо устранить", - сказала Острикова.

Нардеп, которая является автором законопроекта №4228, считает, что Финансовая полиция должна быть единственным органом в стране, который будет заниматься преступлениями в сфере публичных финансов.

"Таким образом, в нашем законопроекте мы предлагаем изменения в очень большое количество законов, которые, в частности, касаются деятельности СБУ и ее полномочий по защите экономики ... Для чего отвлекать потенциал Службы безопасности на экономику? Пусть занимаются сферой национальной безопасности, шпионажем, государственной изменой, терроризмом и предотвращению этих вещей", - подчеркнула Острикова.

"Во-вторых, Финансовая полиция не должна стать карманным органом того или иного политика ... Это гарантируется первой статьей нашего законопроекта, где сказано, что "Финансовая полиция - это центральный орган исполнительной власти". Ранее в законопроекте было прописано, что это будет правоохранительный орган, мы это изменили", - высказалась Острикова.

По словам нардепа, согласно законопроекту №4228, деятельность Финансовой полиции будет координировать Кабинет министров через министра финансов.

"Мы зарегистрировали законопроект о Финансовой полиции еще в марте 2016 года. Два года мы занимались его доработкой. Получили заключение правительства, ученых - из Харьковской юридической академии и из Ирпенской налоговой академии. Замечания давали все министерства и все правоохранительные органы - СБУ , Нацполиция, прокуратура. Те замечания, которые были юридически обоснованными, мы доработали и включили в текст законопроекта. Мы взяли все положительное из законопроекта Южаниной", - добавила Острикова.

Напомним, на рассмотрение парламента также внесен законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности, который разработан Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики.