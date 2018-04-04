Гройсман: если б могли, некоторые бы Супрун и в СПИДе обвинили

"Как еще не додумались, что вирус "Новичок" тоже вы в Министерстве сделали!"

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал результаты вчерашнего заседания профильного комитета Верховной Рады, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун высказали недоверие.

"Кроме слов спасибо вам, Ульяна, и вашей команде, я иного сказать не могу. Я знаю, что вам непросто. Если бы некоторые могли, они бы вину и за ВИЧ/СПИД в мире возложили на Министерство здравоохранения. Или еще какие-то давние болезни, которым по сто лет, - тоже сказали бы, что вы виноваты. Как еще не додумались, что вирус "Новичок" тоже вы в Министерстве сделали!" - заявил он на заседании правительства в среду.

Напомним, что во время заседания комитета нардеп Сергей Мельничук обвинил Супрун в эпидемии кори, которой на самом деле не было. Была вспышка, какие происходят циклично каждые 4-6 лет.

Другой депутат Татьяна Донец назвала Супрун ответственной за срыв сроков строительства детской клиники "Охмадет", хотя это произошло еще до Супрун, а в конце прошлого года - при Супрун - премьер-министр Владимир Гройсман ввёл первый новый корпус в эксплуатацию.