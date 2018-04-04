НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
Антикоррупционного прокурора прослушивали около месяца.
Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи негласных следственных действий, которые велись в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
Как отмечает НАБУ, Холодницкого прослушивали около месяца. В результате были установлены факты, из-за которых расследование по меньшей мере десяти уголовных производств оказалось под угрозой. Речь, в частности, о таких резонансных делах, как предложение взятки и.о. министра здравоохранения, нанесение убытков бюджету Одессы на 185 млн грн, незаконное обогащение членов Антикоррупционного агентства, организация народным депутатом преступной схемы по завладению бюджетными средствами, существенные нарушения при предоставлении стабилизационного кредита одному из коммерческих банков.
Напомним, в дисциплинарной жалобе на Холодницкого ему инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это антикоррупционному прокурору вменяют по результатам прослушки в его кабинете, которую вели на протяжении февраля-начала марта.
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Политика
04.04.2018 12:09