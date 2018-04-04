Луценко забрал у Горбатюка дело Бубенчика и выступил за его переквалификацию

Майдановцу сообщено о подозрении в убийстве двух правоохранителей.

Луценко забрал у Горбатюка дело Бубенчика и выступил за его переквалификацию
Иван Бубенчик
Фото: Lb.ua

Генпрокурор Юрий Луценко считает неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Об этом он написал в фейсбуке.

"После совещания принял решение о смене группы прокуроров относительно данного эпизода расследования событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская. В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую возможно применить к нему", - добавил Луценко.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте. Суд, впрочем, вынесение решения отложил. Бубенчику инкриминируют убийство двух правоохранителей и ранение еще одного 20 февраля 2014 года на Майдане, а также незаконное обращение с оружием.

Иван Бубенчик стал известным, когда два года назад признался в расстреле правоохранителей. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне "Днепр-1", позже стал командиром батальона "Запад-2". Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.


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