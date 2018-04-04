Украина начала оформлять электронные визы для граждан 46 дальних стран

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua.

Украина начала оформлять электронные визы для граждан 46 дальних стран

Консульская служба Министерства иностранных дел начала оформлять электронные визы гражданам 46 дальних стран, которые хотят посетить Украину с деловой или туристической поездкой.

Об этом говорится в сообщении МИДа.

Запрос на визу иностранцы могут оформить на сайте evisa.mfa.gov.ua

Для оформления электронной визы нужно заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Электронные визы вводятся для граждан таких государств, как Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

"Е-виза - абсолютно новый для Украины проект, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере. Введение е-визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сфере", - заявили в министерстве.

Проект реализован в сотрудничестве с Госпогранслужбой, Ощадбанком и Институтом программных систем НАНУ.


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