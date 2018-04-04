Аваков: банда Лабутина планировала расстрелять по депутату от фракции

Министр также подтвердил, что Лабутин планировал его убийство.

Аваков: банда Лабутина планировала расстрелять по депутату от фракции
Фото: Макс Требухов

Министр внутренних дел Арсен Аваков, что задержанный недавно в Румынии экс-глава "Укрспирта" Михаил Лабутин вместе с подельниками тоже планировал убийства в Верховной Раде, как и депутат Надежда Савченко.

В интервью "Лиге" он заявил, что банда Лабутина планировала расстрелять по депутату от фракции.

"Дело Савченко-Рубана - не первая ситуация за последние месяцы. Первая случилась с бандой под руководством Лабутина (бывшим главой Укрспирта), который был недавно по нашему ордеру задержан в Румынии. У него схема была аналогичная – бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого – попросят поддержки украинского народа", - сказал Аваков.

Он также подтвердил, что Лабутин планировал его убийство.

"Планировали подорвать мой автомобиль снарядом от пушки Гиацинт, купленным за 100 тысяч долларов – потому что тот, кто им может помешать, «ездит на бронированной машине». А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов – о чем вели с ними переговоры. Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать", - заявил министр.

Напомним, что Лабутин был задержан в начале января 2018 года.

В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".

После этого Лабутина уволили с должности гендиректора "Укрспирта" и объявили в розыск.

Сменщиком Лабутина во главе "Укрспирта" стал Виктор Панков. В мае 2017 года Панкова убили в Киеве неподалеку от станции метро "Позняки".


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