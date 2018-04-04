Аваков: банда Лабутина планировала расстрелять по депутату от фракции
Министр также подтвердил, что Лабутин планировал его убийство.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, что задержанный недавно в Румынии экс-глава "Укрспирта" Михаил Лабутин вместе с подельниками тоже планировал убийства в Верховной Раде, как и депутат Надежда Савченко.
В интервью
"Дело Савченко-Рубана - не первая ситуация за последние месяцы. Первая случилась с бандой под руководством Лабутина (бывшим главой Укрспирта), который был недавно по нашему ордеру задержан в Румынии. У него схема была аналогичная – бандиты обсуждали с подельниками, как они ворвутся несколькими десятками автоматчиков в Верховную Раду, возьмут от каждой фракции по одиозному депутату (практически цитирую их разговор), выведут на Площадь Конституции и там расстреляют. После этого – попросят поддержки украинского народа", - сказал Аваков.
Он также подтвердил, что Лабутин планировал его убийство.
"Планировали подорвать мой автомобиль снарядом от пушки Гиацинт, купленным за 100 тысяч долларов – потому что тот, кто им может помешать, «ездит на бронированной машине». А чтобы военные не вмешались, планировали дать командирам двух воинских частей, которые дислоцируются под Киевом, по несколько миллионов долларов – о чем вели с ними переговоры. Для нормального человека это все кажется шизофренией. Но есть люди, которые в реальность такого сценария верят, и готовы действовать", - заявил министр.
Напомним, что Лабутин был задержан в начале января 2018 года.
В декабре 2014 года Лабутину было объявлено подозрение по делу о растрате и уклонении от НДС на 172,5 млн и 28,2 млн гривен соответственно. Через несколько дней вооруженные люди из батальона "Айдар" вывезли Лабутина из больницы. В батальоне заявили, что защищают его от "произвола Генпрокуратуры".
После этого Лабутина уволили с должности гендиректора "Укрспирта" и объявили в розыск.
Сменщиком Лабутина во главе "Укрспирта" стал Виктор Панков. В мае 2017 года Панкова убили в Киеве неподалеку от станции метро "Позняки".
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04.04.2018 12:08