Bellingcat разоблачил фейкового эксперта Пентагона по РоSSии

За ним, возможно, стоит американский финансист Ден К. Рапопорт.

?Bellingcat разоблачил фейкового эксперта Пентагона по РоSSии
Фото: bellingcat.com

Группа Bellingcat разоблачил фейкового эксперта Пентагона по РоSSии Девида Джуберга.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Старший аналитик Пентагона по РоSSии подполковник Джуберг вел популярную страницу на Фейсбуке. Его регулярно цитировали роSSийские и украинские СМИ (такие как "Обозреватель", "Апостроф", "Деловая столица", УНИАН) как эксперта Пентагона по вопросам, связанным с Украиной и Россией. Он представлялся реальным, а не вымышленным лицом по имени Девид Джуберг.

Но на самом деле Девид Джуберг — вымышленный персонаж, связанный с группой лиц в США, в первую очередь с американским финансистом с хорошими связями Деном К. Рапопортом. Именно Рапопорт писал под именем "Девид Джуберг" — об этом рассказал известный эксперт по РоSSии Девид Саттер и другие источники Bellingcat в Вашингтоне. В поддержании фейка Рапопорту помогали его друзья и коллеги; например, в качестве фотографий Джуберга использовались фото университетского приятеля Рапопорта, а некоторые друзья Рапопорта, проживающие в Вашингтоне, писали о Джуберге как о реальном человеке.

Идентификационные карты, опубликованные «Джубергом», чтобы подтвердить свою личность
Идентификационные карты, опубликованные «Джубергом», чтобы подтвердить свою личность

Вместе с тем Рапопорт неоднократно отрицал, что является автором "Девида Джуберга" и не признал, что "Джуберг" — вымышленный персонаж.

Ден К. Рапопорт — бывший владелец дома, который в январе 2017 года был продан Иванке Трамп. Он работал в финансовой сфере в РоSSии в 2000-х, а после этого, по сообщениям СМИ, стал активно поддерживать роSSийских оппозиционеров. В конце 2016 года он переехал в Киев. По последним сообщениям, он работает в финансовой сфере в Украине.

Согласно экспертам-юристам, с которыми велись консультации в рамках расследования, лицо или лица, стоящие за "Девидом Джубергом", создали фальшивые удостоверения личности, выдавая себя за федерального чиновника с идентификационной картой сотрудника Пентагона.

Министерство обороны и Госдепартамент США опровергли существование Девида Джуберга, заявив, что у них никогда не работал человек с таким именем.


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