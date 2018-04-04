«Москва отдала нам Солошенко только потому, что у него был рак»: умер бывший узник Кремля

солошенко

«Обещаю вам, что я не умру. Чего я должен умирать тогда, когда уже так близко освобождение?», - эти слова когда-то прозвучали из уст бывшего пленника Кремля Юрия Солошенко. Однако болезнь беспощадна – судимый в РФ за шпионаж пенсионер не смог победить рак. Мужчина скончался на 76 году жизни.

О кончине экс-директора полтавского военного завода «Знамя» Юрия Солошенко сообщил в Фейсбуке еще один бывший узник Кремля, его внук Геннадий Афанасьев. Эту новость передает Час Пик.

Он сообщил, что политзаключенный, который попал в роSSийский плен в почтенном возрасте, с честью прошел все испытания.

афанасьев

Напомним, Солошенко и Афанасьев вернулись в Украину из роSSийского заключения летом 2016 года. Они попали домой в рамках обмена. РоSSиянам выдали организаторов так называемого «народного совета Бессарабии».

Юрий Солошенко был задержан в столице РФ в августе 2014 года. У пенсионера забрали около 6-ти тысяч долларов. РоSSийские спецслужбы обвинили украинца в «шпионаже» и попытке пывезти с роSSийского завода секретное оборудование. Его приговорили к 6-ти годам лишения свободы.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, что Юрий Данилович был очень светлым и прекрасным человеком. А Москва передала его два года назад лишь потому, что у него был рак.

Справка Википедии: Юрий Данилович Солошенко, родился в 1942 году в Полтавской области. Долгое время был гендиректором полтавского оборонного завода. Стал узником Кремля - жена и сын отговаривали его от поездки в РФ.


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