Глава НКРЭКУ Вовк показал свои доходы

Дмитрий Вовк задекларировал 480 тыс. гривен дохода, и $290 тыс. €50 тыс. наличных за 2017 год.

Глава НКРЭКУ Вовк показал свои доходы
Фото: Realist.online

Глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк задекларировал за 2017 год 480,152 тыс. гривен дохода за счет заработной платы, а также 290 тыс. долларов и 50 тыс. евро наличных средств.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Доход от заработной платы в 2017 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2016 годом (тогда он заработал в НКРЭКУ 273,233 тыс. гривен).

В декларации за 2017 указано наличие у Вовка 32 529 гривен в УкрСиббанке и 55 192 гривны в Universal Bank. Сумма наличных и безналичных средств Вовка в 2017 году снизилась по сравнению с задекларированными средствами в 2016 году.

Также отмечается, что в 2017 году Вовк потратил 261,300 тыс. гривен на благотворительность.

Согласно декларации, Вовк владеет земучастками площадью 33 210 кв. м и 1 012 кв. м, домом (243,2 кв. м), квартирой (41,3 кв. м), а также арендует квартиру (117 кв. м). Также Вовк является совладельцем квартиры площадью 80,40 кв. м.

Вовк владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 2010 года выпуска.

Напомним, Вовк был назначен на должность и.о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года, а с июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

Согласно биографии, обнародованной на сайте НКРЭКУ, Вовк родился в 1989 году в Киеве, получил образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. До назначения в НКРЭКУ он работал в Национальном банке руководителем проектов и программ департамента по корпоративным вопросам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
На Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИНа Донбассе снайпер боевиков убил волонтера, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Проект "Стена" в Харьковской области почти закончен, - глава ГоспогранслужбыПроект "Стена" в Харьковской области почти закончен, - глава Госпогранслужбы
У донецких главарей паника: силы АТО взяли в плен "языка", - СМИУ донецких главарей паника: силы АТО взяли в плен "языка", - СМИ
Миллионер Котвицкий из "Народного фронта" показал доходыМиллионер Котвицкий из "Народного фронта" показал доходы
Глава TI в Украине получил 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предпринимательГлава TI в Украине получил 238 тыс. грн зарплаты и 916 тыс. как частный предприниматель
Глава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 годуГлава ЦПК Шабунин заработал 843 тыс. гривен в 2017 году
Глава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должностиГлава Николаевской ОГА попросил отстранить его с должности
У нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судейУ нас нет плана, как в 30-е годы, - глава ВККС об оценивании судей
Венгрия не будет снимать свои претензии к Украине, - ЗеркальВенгрия не будет снимать свои претензии к Украине, - Зеркаль
Глава Одесской ОГА: в случае прорыва дамб на Дунае под угрозой окажутся десятки тысяч жителей регионаГлава Одесской ОГА: в случае прорыва дамб на Дунае под угрозой окажутся десятки тысяч жителей региона
НКРЭКУ снова осталась без кворумаНКРЭКУ снова осталась без кворума
Последние новости
Подгружаем последние новости