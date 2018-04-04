Глава НКРЭКУ Вовк показал свои доходы

Дмитрий Вовк задекларировал 480 тыс. гривен дохода, и $290 тыс. €50 тыс. наличных за 2017 год.

Глава Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк задекларировал за 2017 год 480,152 тыс. гривен дохода за счет заработной платы, а также 290 тыс. долларов и 50 тыс. евро наличных средств.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Доход от заработной платы в 2017 году увеличился почти в два раза, по сравнению с 2016 годом (тогда он заработал в НКРЭКУ 273,233 тыс. гривен).

В декларации за 2017 указано наличие у Вовка 32 529 гривен в УкрСиббанке и 55 192 гривны в Universal Bank. Сумма наличных и безналичных средств Вовка в 2017 году снизилась по сравнению с задекларированными средствами в 2016 году.

Также отмечается, что в 2017 году Вовк потратил 261,300 тыс. гривен на благотворительность.

Согласно декларации, Вовк владеет земучастками площадью 33 210 кв. м и 1 012 кв. м, домом (243,2 кв. м), квартирой (41,3 кв. м), а также арендует квартиру (117 кв. м). Также Вовк является совладельцем квартиры площадью 80,40 кв. м.

Вовк владеет автомобилем Mercedes-Benz GL 2010 года выпуска.

Напомним, Вовк был назначен на должность и.о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года, а с июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.