Капитана арестованного в Украине сейнера "Норд" задержали

Суд изберет меру пресечения сегодня-завтра.

Капитана арестованного в Украине сейнера "Норд" задержали
Владимир Горбенко
Фото: ntv.ru

Украинские правоохранители задержали капитана рыболовецкого траулера "Норд" Владимира Горбенко, пишет роSSийское агентство РБК со ссылкой на пресс-секретаря владельца судна, керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что Горбенко будет избрана мера пресечения в ближайшее время.

"Скорее всего, завтра, но возможно, и сегодня, состоится заседание Херсонского городского суда по избранию меры пресечения задержанному капитану сейнера", - сказала она.

По ее словам, в отношении членов экипажа будут составлены административные протоколы за незаконное пересечение границы.

Говоря о возможности конфискации судна, Тихончик сообщила, этот вопрос будет решаться после вынесения приговора капитану "Норда", сейчас же на сейнер наложен арест.

Напомним, Госпогранслужба задержала сейнер с 10-ю моряками на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки, которые имеют роSSийские паспорта, выданные в Керчи, сейчас находятся в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно. 30 марта судно арестовали.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.

РоSSия требовала от Украины немедленно освободить экипаж и вернуть судно. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК РоSSии (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.


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