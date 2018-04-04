Климкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сожжение польского флага в Киеве нападением на украинско-польскую дружбу.
Об этом он написал в Twitter.
«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди c добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций», – говорится в сообщении министра иностранных дел.
Как известно, 2 апреля несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг Польши у здания посольства этой страны в Киеве и скрылись до приезда правоохранителей.
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04.04.2018 11:39