Климкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве

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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сожжение польского флага в Киеве нападением на украинско-польскую дружбу.

Об этом он написал в Twitter.

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди c добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций», – говорится в сообщении министра иностранных дел.

Как известно, 2 апреля несколько человек с закрытыми лицами сожгли флаг Польши у здания посольства этой страны в Киеве и скрылись до приезда правоохранителей.


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