Климкин прокомментировал сожжение польского флага в Киеве

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал сожжение польского флага в Киеве нападением на украинско-польскую дружбу.

Об этом он написал в Twitter .

«Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве . Это не что иное, как очередная провокация, коварное нападение на нашу дружбу. Люди c добрым сердцем никогда не станут глумиться над символами других наций», – говорится в сообщении министра иностранных дел.