Качиньский: Выводы экспертов из США о Смоленской катастрофе могут стать "переломными"

Ярослав Качиньский

Окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы не будет обнародован до 10 апреля, в день чествования восьмой годовщины трагедии.

Об этом сообщил лидер правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) Ярослав Качиньский в интервью изданию Gazeta Polska, полный текст которого будет обнародован позже. Отдельные цитаты из него опубликовано на Polskatimes.pl.

“Мы знаем, что окончательного рапорта не будет на восьмую годовщину катастрофы. Вместо него будет частичный рапорт, который, думаю, покажет, что было безусловно доказано», — заявил Качинский.

По его словам, в документе также будет указано, на какие вопросы подкомиссия, которую недавно возглавил экс-глава Минобороны Антоний Мацеревич, продолжит искать ответы.

Как подчеркнул Качинский, «очень важными, а, возможно, переломными» могут стать результаты работы привлеченных американских экспертов, которые несколько недель тому назад исследовали на авиабазе в Минске-Мазовецком вблизи Варшавы самолет Ту-154М, аналогичный потому, который разбился под Смоленском.

“Но нужно подождать. Это очень точные, глубокие технические исследования, которые требуют времени», — отметил Качинский.

Он прибавил, что эти исследования будут длиться около года, а возможно, и больше.

В прошлом году Качинский заявил, что к годовщине Смоленской катастрофы подкомиссия под руководством Мацеревича представит общественности детали трагедии.

Источник: Укринформ


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