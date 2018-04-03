В США суд вынес первый приговор по "роSSийскому делу"

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Суд федерального округа Колумбия во вторник вынес первый приговор в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу вмешательства РоSSии в президентские выборы 2016 года.

Голландский юрист Алекса ван дер Зваана, в феврале признавший свою вину в даче ложных показаний сотрудникам команды Мюлллера и следователям ФБР, приговорен к лишению свободы сроком на 30 дней и штрафу в размере $20 тысяч, пишет NBC News.

33-летний лондонский адвокат Алекс ван дер Зваан — муж старшей дочери роSSийского бизнесмена Германа Хана Евы.

Он был обвинен в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований относительно его сотрудничества с младшим партнером Пола Манафорта Риком Гейтсом.

Двоих последних обвиняют в мошенничестве во время их работы в Киеве в 2005-2014 годах.

В октябре 2017 года им были предъявлены обвинения по 12 пунктам в заговоре против США, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных от правительства Януковича во время их «украинского периода». Оба не признали свою вину.

Во времена президентства Януковича ван дер Зваан работал на адвокатскую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Украинская прокуратура утверждает, что Манафорт с подачи Януковича нанял эту фирму для подготовки доклада, фактически обелявшего уголовное дело в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко.

По запросу новых украинских властей американский минюст занялся проверкой процесса найма Skadden, Arps.

В судебных документах утверждается, что ван дер Зваан дал ложные показания следователям ФБР о времени своих последних контактов с Гейтсом и «лицом А».

Следователи выяснили, что ван дер Зваан в 2016 году (во время избирательной кампании в США) обсуждал с этими двоими отчет своей юридической компании по делу Тимошенко и записывал эти телефонные переговоры. Он также удалил электронную переписку с Гейтсом и неназванной юридической компанией (в документах Мюллера она фигурирует как «адвокатская контора А»), датированную сентябрем 2016 года.

Американские власти в 2016 году попросили юридическую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom предоставить документы об их работе в интересах правительства Януковича, в том числе и ту их часть, которая касалась сотрудничества с Манафортом относительно доклада, который в последствии был использован для того, чтобы оправдать арест Тимошенко. Адвокатская контора впоследствии уволила ван дер Зваана и согласилась сотрудничать с американскими следователями.

Ван дер Зваан — гражданин Нидерландов, также владеет русским, английским и французским языками.

Его тесть Герман Хан в начале этого года попал в «телефонную книгу Кремля» — доклад американского минфина о ближайшем окружении Путина.

Forbes оценивает состояние Хана в 10 млрд долларов, таким образом, бизнесмен занимает 138-е место в списке самых богатых людей планеты.


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