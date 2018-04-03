Замминистра Минагрополитики задекларировал зарплату и икону ХVIII века

Жена Мартынюка в 2017 получила более 3 млн гривен доходов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк задекларировал икону ХVIII века и 396 435 гривен доходов за 2017 год. Все доходы Мартынюка составила зарплата.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

При этом жена Мартынюка в 2017 получила 3 008 869 гривен доходов, в частности 63 059 гривен зарплаты, 995 810 гривен дохода от предпринимательской деятельности и 1 950 000 гривен дивидендов.

Также в совместной собственности Мартынюка и его жены указаны 10 тыс. долларов и 593 тыс. гривен наличными денежными средствами и 284 857 гривен в виде драгметаллов.

Кроме того, его жена задекларировала 495 тыс. долларов, 20 тыс. евро и 1 753 454 гривен наличных денежных средств, а также 284 857 гривен в виде драгметаллов, 285 гривен на счету в УкрСибБанке и 13 027 779 гривен в виде обязательств третьих лиц по договору купли - продажи.

В свою очередь Мартынюк задекларировал 144 547 гривен на счету в Ощадбанке и 836 гривен на счету в Приватбанке.

Мартынюк задекларировал жилой дом площадью 39,8 кв. м, 3 земельных участка площадью 2 500 кв. м и земучастки площадью 4 709 кв. м, 9 866 кв. м и 247 кв. м, а также земучасток в совместной собственности площадью 3 185 кв. м в Винницкой области.

Жена задекларировала жилой дом площадью 43,7 кв. м и квартиру площадью 74,4 кв. м, а также 3 земучастка площадью 2 500 кв. м и земучасток площадью 817 кв. м.

Кроме того, замминистра арендует земучастки площадью 3 626 кв. м и 3 198 кв. м в Винницкой области, а его жена - квартиру площадью 159,70 кв. м в Киеве .

Также Мартынюк внес в декларацию картину украинского художника Ярослава Присяжнюка и японскую графику 2-й половины ХХ века.

Кроме того, жена декларанта внесла в декларацию серьги с драгоценными камнями, гироскутер Segway и икону ХVI-ХVII веков.

В пользовании Мартынюка и его жены с декабря 2016 года находится автомобиль Range Rover Evoque 2013 года выпуска, собственником которого является Виталий Цвигун.

Также жена Мартынюка указала свои корпоративные права на ООО 121 Real Estate (Украина) - 645 500 гривен, или 100% уставного капитала, и она же значится конечным собственником данного юрлица. Кроме того, она владеет ООО "ІВМ-Инвест" и ООО "Сам-Сервис".