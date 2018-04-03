Отбывавший в РФ наказание "крымский диверсант" Сулейманов вышел на свободу

В ближайшее время он намерен вернуться в Крым.

Отбывавший в РФ наказание "крымский диверсант" Сулейманов вышел на свободу
Фото: ФСБ РФ

Незаконно осужденный в аннексированном Крыму "украинский диверсант" Редван Сулейманов вышел на свободу. Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Сулейманов отбывал наказание в колонии общего режима на территории Кировской области РоSSии и в ближайшее время намерен вернуться в Крым", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа 2017 года в оккупированном Крыму "крымского диверсанта" Сулейманова приговорили почти к двум годам колонии.

Ридван Сулейманов был задержан 30 июля 2016 года на территории аэропорта в Симферополе и обвинен по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте, повлекшее причинение крупного ущерба). Сулейманов вину признал, однако категорически не согласен с многомиллионным ущербом, который он якобы нанес "Морской дирекции" (отвечающей за Керченскую переправу) и автовокзалу Севастополя.


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