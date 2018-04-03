Парасюк не исключает лишение его депутатской неприкосновенности из-за "дела Бубенчика"

"Не исключаю, что Семенченко они будут тоже шить дело".

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк не исключает лишение его депутатской неприкосновенности из-за "создания преступной группировки" для расстрела "беркутовцев" с Бубенчиком.

По информации нардепа, дело также "шьют" Семену Семенченко.

Об этом в комментарии LB.ua заявил внефракционный нардеп Владимир Парасюк.

"Меня приглашали в Генпрокуратуру на разговор по этому делу (прим.: по делу Бубенчика). На меня хотят повесить статью по созданию преступной группировки, которая расстреляла "беркутовцев" на Майдане. Я не просто знаю, что меня хотят привлечь, я знаю и уверен, что такая ситуация есть. Генпрокуратура это хочет сделать. Пока что только мой статус депутата останавливает их в следственных действиях. Поэтому, если стоит вопрос: будут ли они снимать с меня депутатскую неприкосновенность? Это уже политический вопрос. Ведь вопрос не в Парасюке и Бубенчике. А в том, как они зайдут в Верховную Раду и представят представление на меня, когда за четыре года не показали результатов в деле расстрела Майдана", - заявил он.

Парасюк также подтвердил, что совместно с Семёном Семенчко и Егором Соболевым готов взять Ивана Бубенчика на поруки.

"Не исключаю, что Семенченко они (прим.: ГПУ) будут тоже шить дело, но не по Майдану, а по временам и событиям АТО", - добавил он.

Напомним, Семенченко был одним из организаторов протеста у Рады. При сносе палаточного городка полиция нашла девять боевых гранат РГД-5. По этому факту возбуждено уголовное производство, ГПУ вызывала Семенченко на допрос.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, арест и взятие под стражу нардепа Надежды Савченко.