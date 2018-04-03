Избрание меры пресечения для Бубенчика отложили на неопределенный срок

Произошла небольшая потасовка между группой поддержки Бубенчика и полицией из охраны суда.

Печерский суд перенес избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве силовиков на Майдане 20 февраля 2014 года Ивану Бубенчику на неопределенный термин.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Сначала адвокат заявил, что три часа, которые суд предоставил на ознакомление с ходатайством прокуратуры недостаточно, и заявил отвод судье, усомнившись в его объективности. Судья ответил, что рассмотрит заявление и огласил перерыв в судебном заседании "без определения строка".

Егор Соболев объявил, что по информации от адвокатов, автораспределение судей произойдет с утра 4 апреля.

Бубенчик уклоняется от прямых ответов журналистам на то, считает ли он себя виновным. Но говорит, что тогда защищал народ и руководствовался при этом определенной им самим крайней степенью опасности для мирных протестующих.

Прокурор Игорь Земсков требует ареста: подозреваемый якобы не являлся на вызовы в прокуртуру, кроме того есть вероятность, что он захочет укрыться от правосудия. По словам прокурора, он не знает, попадет ли подозреваемый под закон про амнистию для майдановцев, принятый в 2014 году. Говорит, что нужно разбираться в суде была это самозащита или умышленное убийство, чего Бубенчик категорически не желает делать.

Поддержать военного пришли народные депутаты Владимир Парасюк, Олег Петренко, Евгений Соболев и Семен Семенченко, а также министр здравоохранения Ульяна Супрун.

После переноса произошла небольшая потасовка между группой поддержки Бубенчика и полицией из охраны суда.

Бубенчика подозревают в двух убийствах (сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск), а также покушении на убийство военнослужащего при предварительному сговору 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости. Кроме того ему инкриминируют незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 10 лет лишения свободы.

Хотя досудебное расследование еще не окончено, сторона обвинения обратилась в суд для избрания меры пресечения. Бубенчика задержали на украинско-польской границе и доставили в суд.

Напомним, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года.