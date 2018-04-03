Избрание меры пресечения для Бубенчика отложили на неопределенный срок

Произошла небольшая потасовка между группой поддержки Бубенчика и полицией из охраны суда.

Избрание меры пресечения для Бубенчика отложили на неопределенный срок
Фото: LB.ua

Печерский суд перенес избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве силовиков на Майдане 20 февраля 2014 года Ивану Бубенчику на неопределенный термин.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала суда.

Сначала адвокат заявил, что три часа, которые суд предоставил на ознакомление с ходатайством прокуратуры недостаточно, и заявил отвод судье, усомнившись в его объективности. Судья ответил, что рассмотрит заявление и огласил перерыв в судебном заседании "без определения строка".

Егор Соболев объявил, что по информации от адвокатов, автораспределение судей произойдет с утра 4 апреля.

Бубенчик уклоняется от прямых ответов журналистам на то, считает ли он себя виновным. Но говорит, что тогда защищал народ и руководствовался при этом определенной им самим крайней степенью опасности для мирных протестующих.

Прокурор Игорь Земсков требует ареста: подозреваемый якобы не являлся на вызовы в прокуртуру, кроме того есть вероятность, что он захочет укрыться от правосудия. По словам прокурора, он не знает, попадет ли подозреваемый под закон про амнистию для майдановцев, принятый в 2014 году. Говорит, что нужно разбираться в суде была это самозащита или умышленное убийство, чего Бубенчик категорически не желает делать.

Поддержать военного пришли народные депутаты Владимир Парасюк, Олег Петренко, Евгений Соболев и Семен Семенченко, а также министр здравоохранения Ульяна Супрун.

После переноса произошла небольшая потасовка между группой поддержки Бубенчика и полицией из охраны суда.

Бубенчика подозревают в двух убийствах (сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск), а также покушении на убийство военнослужащего при предварительному сговору 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости. Кроме того ему инкриминируют незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боевых припасов (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 10 лет лишения свободы.

Хотя досудебное расследование еще не окончено, сторона обвинения обратилась в суд для избрания меры пресечения. Бубенчика задержали на украинско-польской границе и доставили в суд.

Напомним, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Парасюк не исключает лишение его депутатской неприкосновенности из-за "дела Бубенчика"Парасюк не исключает лишение его депутатской неприкосновенности из-за "дела Бубенчика"
Нардепы Семенченко и Соболев готовы взять Бубенчика на порукиНардепы Семенченко и Соболев готовы взять Бубенчика на поруки
Правоохранители задержали БубенчикаПравоохранители задержали Бубенчика
Суд по "диктаторским законам" снова отложили: Ефремов заболелСуд по "диктаторским законам" снова отложили: Ефремов заболел
Пойманный в Киеве роSSиянин, воевавший за "ДНР", получил условный срокПойманный в Киеве роSSиянин, воевавший за "ДНР", получил условный срок
Корчак заявила, что не претендует на переизбрание главой НАПККорчак заявила, что не претендует на переизбрание главой НАПК
Полиция задержала семерых участников акции под КабминомПолиция задержала семерых участников акции под Кабмином
Возле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасностиВозле посольства фюрера РФ в Киеве усилили меры безопасности
Двое депутатов получили тюремные сроки за взяточничество в Днепропетровской областиДвое депутатов получили тюремные сроки за взяточничество в Днепропетровской области
Нацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВНацсовет перенес сроки отключения аналогового ТВ
Последние новости
Подгружаем последние новости