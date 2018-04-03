На Западе провал закона об е-декларировании для антикоррупционеров связали с Порошенко

"Жаль, что политики из правящих партий тратят больше энергии на переживания по поводу коррупции в среде гражданского общества, чем в своих собственных рядах".

На Западе провал закона об е-декларировании для антикоррупционеров связали с Порошенко

Западные эксперты и обозреватели возлагают ответственность за неспособность Верховной Рады отменить электронное декларирование для общестаенных организаций на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет Голос Америки.

Ранее Соединенные Штаты настойчиво призывали правительство Украины отменить законодательство, которое требует предоставления электронных деклараций антикоррупционных активистов.

"Это важное и печальное событие. Следствием станет закрытие значительного количества НПО. Причина в том, что большинство фракции БПП не проголосовала за содержательные изменения. Вероятно ЕС на это отреагирует очень остро", - заявил Андерс Аслунд , известный эксперт по вопросам Украины в аналитическом центре Atlantic Council.

Бывший заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра Байдена и старший научный сотрудник при "Атлантическом совете" выразил сожаление по поводу результатов голосования в Раде.

"Жаль, что политики из правящих партий тратят больше энергии на переживания по поводу коррупции в среде гражданского общества, чем в своих собственных рядах", - заявил Карпентер.

Как известно, во вторник, 3 апреля, Рада не поддержала законопроекты, которыми планировалось отменить электронное декларирование для антикоррупционных общественных организаций. За принятие за основу соответствующих законопроектов №6271 и №6674 проголосовали только 156 и 157 депутатов при минимально необходимых 226.

Ранее президент Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров, расценив поправки к электронному декларированию как ошибку.

На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины за отказ отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Комитет Рады не смог рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровКомитет Рады не смог рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
Порошенко создал делегацию для переговоров с КазахстаномПорошенко создал делегацию для переговоров с Казахстаном
Аппарат Рады подготовил новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровАппарат Рады подготовил новый законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
Порошенко собирается пригласить премьера Греции в МариупольПорошенко собирается пригласить премьера Греции в Мариуполь
10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе10 апреля состоятся переговоры Порошенко и Меркель по миротворцам на Донбассе
Bloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человекBloomberg: Кремль планировал убить на Западе 8 человек
США рекомендуют отменить “карательный закон” об е-декларировании для общественных активистовСША рекомендуют отменить “карательный закон” об е-декларировании для общественных активистов
Порошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками МосквыПорошенко назвал защитников "Северного потока - 2" сообщниками Москвы
В 2017 Порошенко пожертвовал 200 млн гривен на армию и благотворительностьВ 2017 Порошенко пожертвовал 200 млн гривен на армию и благотворительность
В Раду внесен законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеровВ Раду внесен законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров
Последние новости
Подгружаем последние новости