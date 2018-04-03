На Западе провал закона об е-декларировании для антикоррупционеров связали с Порошенко

"Жаль, что политики из правящих партий тратят больше энергии на переживания по поводу коррупции в среде гражданского общества, чем в своих собственных рядах".

Западные эксперты и обозреватели возлагают ответственность за неспособность Верховной Рады отменить электронное декларирование для общестаенных организаций на президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет Голос Америки.

Ранее Соединенные Штаты настойчиво призывали правительство Украины отменить законодательство, которое требует предоставления электронных деклараций антикоррупционных активистов.

"Это важное и печальное событие. Следствием станет закрытие значительного количества НПО. Причина в том, что большинство фракции БПП не проголосовала за содержательные изменения. Вероятно ЕС на это отреагирует очень остро", - заявил Андерс Аслунд , известный эксперт по вопросам Украины в аналитическом центре Atlantic Council.

Бывший заместитель помощника министра обороны США , старший директор Центра Байдена и старший научный сотрудник при "Атлантическом совете" выразил сожаление по поводу результатов голосования в Раде.

"Жаль, что политики из правящих партий тратят больше энергии на переживания по поводу коррупции в среде гражданского общества, чем в своих собственных рядах", - заявил Карпентер.

Как известно, во вторник, 3 апреля, Рада не поддержала законопроекты, которыми планировалось отменить электронное декларирование для антикоррупционных общественных организаций. За принятие за основу соответствующих законопроектов №6271 и №6674 проголосовали только 156 и 157 депутатов при минимально необходимых 226.

Ранее президент Петр Порошенко призвал Раду отменить е-декларирование для антикоррупционеров, расценив поправки к электронному декларированию как ошибку.

На прошлой неделе европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Верховную Раду и власти Украины за отказ отменить электронные декларации для членов антикоррупционных общественных организаций.