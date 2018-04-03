Нардепы Семенченко и Соболев готовы взять Бубенчика на поруки

"За все эти годы власть не установила тех, кто расстреливал Майдан. При этом обвиняет майдановца в расстреле "беркутовцев"".

Народные депутаты Семен Семенченко и Егор Соболев готовы взять на поруки активиста Майдана Ивана Бубенчика, которому суд избирает меру пресечения.

Об этом в ходе заседания Печерского суда города Киева заявил народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко, передает корреспондент LB.ua.

"Мы наблюдаем полный абсурд. Когда за все эти годы власть не установила тех, кто расстреливал Майдан. При этом обвиняет майдановца в расстреле "беркутовцев". Но мы не бросим Ивана и возьмем его на поруки. Это звоночек для всех майдановцев, к которым рано или поздно придут", - заявил он.

В свою очередь, нардеп фракции "Самопомич" и экс-глава Комитета по борьбе с коррупцией Егор Соболев также подтвердил готовность взять на поруки Бубенчика.

"Что мы наблюдаем сейчас в суде? Ненаказанное зло вернулось. Ненаказанные "беркутовцы" вернулись. Это сигнал всему обществу, когда власть хочет этим показать, что мы должны жить в РоSSии и по ее законам. Но это не получится. Украина - это Украина. И мы это докажем", - добавил он.

Напомним, правоохранительные органы во вторник задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут". Задержанному сообщено о подозрении в убийствах сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушении на убийство военнослужащего 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости, а также в приобретении и ношении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).