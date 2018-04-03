Геращенко заявила о готовности Украины передать 23 россиянина в обмен на украинских заложников

"Если роSSийская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть".

Власти Украины готовы передать в обмен на украинских пленных 23 гражданин РоSSийской Федерации, которые отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы". И собственно, украинская сторона готова передать этих осужденных, но мы так же хотим освободить граждан Украины", - сказала она.

"Если роSSийская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в украинских тюрьмах. Мы готовы их передать для освобождения украинских заложников", - добавила Геращенко.

Отметим, что завтра, 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где участники обсудят обмен пленными.