Минприроды предложило повысить штрафы за сжигание стерни и листьев в 18 раз

Размер наказания превысит 6000 гривен.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины разработало законопроект, который в 18 раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Самовольное выжигание растительности или ее остатков в Украине считается административным правонарушением. Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан), а министерство предлагает повысить его до 3 060-6 120 гривен (180-360 минимумов). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда или в зоне отчуждение будет предусмотрен штраф до 12 240 гривен (360-720 минимумов).

Законопроект находится на согласовании в Министерстве юстиции.

"Надеюсь, что наши предложения будут поддержаны и это приведет в чувство нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже о других возможных катастрофических последствиях от этих поджогов", - заявил министр Остап Семерак.

Напомним, в 2015 году в селе Гасичевка Черниговской области после поджога травы сгорели 16 зданий, а в 2017 году полностью сгорело село Новокаменка в Донецкой области.