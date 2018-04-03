У посольства в Киеве сожгли флаг Польши

Акцию провели несколько неизвестных, они скрылись до приезда полиции.

Заместитель посла Украины в Варшаве был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с сожжением польского флага во время демонстрации перед польским посольством в Киеве в понедельник 2 апреля.

Он получил ноту протеста, в которой МИД Польши выразил возмущение в связи с этим инцидентом, сообщило во вторник польское дипломатические ведомство.

В сообщении на сайте МИД подчеркнул, что в ноте говорится о "нарочитом поведении демонстрантов и отсутствии надлежащей реакции со стороны украинских сотрудников службы безопасности".

Глава украинского МИД Павел Климкин во вторник осудил инцидент, назвав его провокацией.

"Я решительно осуждаю провокационные действия перед польским посольством в Киеве . Это не что иное, как очередная провокация, хитрая атака на нашу дружбу. Люди с искренним сердцем никогда не оскорбят символов других народов", - написал Павел Климкин в твиттере .

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко агентству "Интерфакс-Украина", сообщение о группе неизвестных под посольством Польши поступило 2 апреля по линии "102".

По его словам, это были 5-7 человек, которые скрывали свои лица. Они не выкрикивали лозунгов и не имели никаких опознавательных знаков. Акция была несанкционированной.

Сотрудники полиции приехали после вызова на место происшествия, однако в то время эти люди уже исчезли.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).