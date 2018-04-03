У посольства в Киеве сожгли флаг Польши

Акцию провели несколько неизвестных, они скрылись до приезда полиции.

У посольства в Киеве сожгли флаг Польши
Фото: msz.gov.pl

Заместитель посла Украины в Варшаве был вызван в Министерство иностранных дел Польши в связи с сожжением польского флага во время демонстрации перед польским посольством в Киеве в понедельник 2 апреля.

Он получил ноту протеста, в которой МИД Польши выразил возмущение в связи с этим инцидентом, сообщило во вторник польское дипломатические ведомство.

В сообщении на сайте МИД подчеркнул, что в ноте говорится о "нарочитом поведении демонстрантов и отсутствии надлежащей реакции со стороны украинских сотрудников службы безопасности".

Глава украинского МИД Павел Климкин во вторник осудил инцидент, назвав его провокацией.

"Я решительно осуждаю провокационные действия перед польским посольством в Киеве. Это не что иное, как очередная провокация, хитрая атака на нашу дружбу. Люди с искренним сердцем никогда не оскорбят символов других народов", - написал Павел Климкин в твиттере.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко агентству "Интерфакс-Украина", сообщение о группе неизвестных под посольством Польши поступило 2 апреля по линии "102".

По его словам, это были 5-7 человек, которые скрывали свои лица. Они не выкрикивали лозунгов и не имели никаких опознавательных знаков. Акция была несанкционированной.

Сотрудники полиции приехали после вызова на место происшествия, однако в то время эти люди уже исчезли.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц).

Напомним, во вторник глава СБУ сообщил, что спецслужба задержала двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.


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