Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым

georgiy-tuka

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым и еще нескольких десятках тысяч, воевавших на Донбассе.

Об этом он сообщил во время круглого стола на тему: «Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо», рассказывая о вкладе неправительственных организаций в документирование преступлений РоSSии против Украины, начиная с 2014 года, передает УНИАН.

«По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше — это те материалы, которые собраны неправительственными организациями», — отметил он.

По словам Туки, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках против РоSSии в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, то им не хватало доказательной базы, не хватало свидетельств.

«Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины РоSSия … тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами — «Стоптерор», InformNapalm и «Миротворец», и сейчас два первых ресурсва в качестве официальной стороны обвинения привлечены ко всем судебным процессам. Ребята из «Миротворца» не могут себе позволить такой роскоши — быть публичными лицами», — сказал он.

«Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных — более 1,5 тыс. кадровых роSSийских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе — установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины», — рассказал Тука, заметив, что лица были установлены в начале 2015 года.

При этом он отметил, что лично видел, насколько скрупулезно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной роSSийской армии на территории Украины.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"
Голодающего в крымском СИЗО Балуха избил конвой, - адвокатГолодающего в крымском СИЗО Балуха избил конвой, - адвокат
Автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИАвтор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК, - СМИ
Боевики в понедельник 10 раз обстреляли позиции военных на ДонбассеБоевики в понедельник 10 раз обстреляли позиции военных на Донбассе
Депутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный КрымДепутаты из Германии снова собрались посетить аннексированный Крым
Минкульт намерен добиваться санкций в отношении музейников КрымаМинкульт намерен добиваться санкций в отношении музейников Крыма
Климкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в КрымуКлимкин подчеркнул важность сотрудничества с Турцией в освобождении украинских политзаключенных в Крыму
UA|TV начал тестовое вещание на Крым и "ДНР"UA|TV начал тестовое вещание на Крым и "ДНР"
В Крым привезли немецких школьниковВ Крым привезли немецких школьников
Боевики 32 раза обстреляли позиции военных на ДонбассеБоевики 32 раза обстреляли позиции военных на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости