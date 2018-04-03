Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил об идентификации 1,5 тыс. кадровых военных РФ, которые захватывали Крым и еще нескольких десятках тысяч, воевавших на Донбассе.
Об этом он сообщил во время круглого стола на тему: «Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо», рассказывая о вкладе неправительственных организаций в документирование преступлений РоSSии против Украины, начиная с 2014 года, передает
«По моим оценкам, среди материалов, которые задокументированы и переданы в различные судебные инстанции, не только к МКС (Международный уголовный суд), 80% или даже больше — это те материалы, которые собраны неправительственными организациями», — отметил он.
По словам Туки, когда Минюст и МИД начали свою деятельность в исках против РоSSии в Международном уголовном суде и Европейском суде по правам человека, то им не хватало доказательной базы, не хватало свидетельств.
«Те показания, которые давала украинская сторона в международных судах с точки зрения фиксации события, в документальном оформлении значительно проигрывали соответствующим материалам, которые подавала против Украины РоSSия … тогда я познакомил работников МИД и Минюста с тремя ресурсами — «Стоптерор», InformNapalm и «Миротворец», и сейчас два первых ресурсва в качестве официальной стороны обвинения привлечены ко всем судебным процессам. Ребята из «Миротворца» не могут себе позволить такой роскоши — быть публичными лицами», — сказал он.
«Лишь только по Крыму идентифицировано с установочными данными мест жительства, гражданства, всех географических данных — более 1,5 тыс. кадровых роSSийских военнослужащих, принимавших непосредственное участие в аннексии Крыма. Что касается событий на Донбассе — установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины», — рассказал Тука, заметив, что лица были установлены в начале 2015 года.
При этом он отметил, что лично видел, насколько скрупулезно работают люди, которые собирают доказательства присутствия регулярной роSSийской армии на территории Украины.
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