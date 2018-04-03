СБУ сорвала почти сотню провокаций роSSийских спецслужб, - Грицак

Служба безопасности Украины готова противодействовать всем направлениям роSSийской гибридной агрессии, - отметил Председатель СБУ Василий Грицак во время рабочей поездки в Одесскую область.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ , передает Час Пик.

Сотрудники СБ Украины сорвали почти сто попыток инспирирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в государстве в интересах РоSSии. «Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области», - подчеркнул Председатель СБУ .

С начала года Служба предупредила ряд дерзких терактов, которые планировались роSSийскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей. Ключевой акцент кремлевские кураторы также делают на инспирировании межэтнических конфликтов и дестабилизации ситуации в отдельных областях страны. «Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ , осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины», - отметил Василий Грицак.

На днях сотрудники СБ Украины задержали двух исполнителей подрыва польского «Мемориала Орлят» на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус. «По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством роSSийских спецслужб», - сообщил глава СБУ .

По его словам роSSийские спецслужбы не оставляют попыток расшатать ситуацию, в частности в Бессарабии, ранее успешно блокированных СБУ . «Я хочу почувствовать «пульс», с которым работает управление и способность коллектива отвечать на вызовы, существующие в таком сложном регионе», - подчеркнул Председатель Службы на рабочей встрече с личным составом Управления СБУ в Одесской области.

Василий Грицак вручил сотрудникам сертификаты на восемь квартир и ведомственные награды. Для нужд управления также переданы два автомобиля, один из которых медицинский.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала "депутата" из оккупированного Крыма.