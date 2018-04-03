Холодницкий: мстить подозрениями я не буду

"Я не подлый, как они, и таким не занимаюсь".

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг информацию о том, что его ведомство готовит подозрение главе департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимиру Гуцуляку.

"Нет, я не подлый, как они, и таким не занимаюсь. Мстить подозрениями я не буду", - сказал Холодницкий в комментарии LB.ua на вопрос, готовится ли в САП подозрение Гуцуляку.

О готовящемся подозрении Гуцуляку сообщило издание Insider со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Департамент под руководством Гуцуляка расследовал уголовное производство, в котором фигурирует Холодницкий. 3 апреля процессуальное руководство по данному делу перешло Генеральной инспекции ГПУ. Это было сделано по просьбе Холодницкого, так как "руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ".

30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предлагают уволить антикоррупционного прокурора.

ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.