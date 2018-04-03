Холодницкий: мстить подозрениями я не буду
"Я не подлый, как они, и таким не занимаюсь".
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг информацию о том, что его ведомство готовит подозрение главе департамента ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимиру Гуцуляку.
"Нет, я не подлый, как они, и таким не занимаюсь. Мстить подозрениями я не буду", - сказал Холодницкий в комментарии LB.ua на вопрос, готовится ли в САП подозрение Гуцуляку.
О готовящемся подозрении Гуцуляку сообщило издание Insider со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
Департамент под руководством Гуцуляка расследовал уголовное производство, в котором фигурирует Холодницкий. 3 апреля процессуальное руководство по данному делу перешло Генеральной инспекции ГПУ. Это было сделано по просьбе Холодницкого, так как "руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ".
30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предлагают уволить антикоррупционного прокурора.
ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.04.2018 16:09