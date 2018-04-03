СБУ поймала исполнителей подрыва Мемориала орлят и польского автобуса

Финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президент, заявил Василий Грицак.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством роSSийских спецслужб", - приводятся там слова главы СБУ Василия Грицака.

Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове произошел 13 марта. Мемориал повреждений не получил. Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища.