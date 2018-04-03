СБУ поймала исполнителей подрыва Мемориала орлят и польского автобуса

Финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президент, заявил Василий Грицак.

СБУ поймала исполнителей подрыва Мемориала орлят и польского автобуса
Воронка после взрыва у Мемориала орлят

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух исполнителей подрыва польского Мемориала орлят на Лычаковском кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

"По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством роSSийских спецслужб", - приводятся там слова главы СБУ Василия Грицака.

Взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове произошел 13 марта. Мемориал повреждений не получил. Мемориал орлят - польский военный памятник во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР и против большевиков. Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, что является частью Лычаковского кладбища.

О каком именно поджоге польского туристического автобуса сообщает СБУ, не ясно. Сообщение о том, что в ночь на 1 апреля во Львове неизвестные обклеили красно-черными листовками и подожгли польский автобус, оказалось ложным. Однако в декабре 2017 года инцидент с польским автобусом все-таки был. На стоянке рядом с отелем во Львове в автобус бросили взрывчатку. В момент взрыва в нем никого не было.


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