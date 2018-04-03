СБУ задержала депутата "горсовета" Евпатории

Сергей Осьминин решил съездить к родственникам.

СБУ задержала депутата "горсовета" Евпатории
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Чаплынка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата Евпаторийского городского совета оккупационной власти.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины, сообщается на сайте спецслужбы.

В сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая РоSSия" в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Имя депутата на сайте СБУ не указано, но обнародована слегка ретушированная фотография. На сайте "горсовета" Евпатории очень похожий мужчина значится как депутат от "Единой РоSSии" Осьминин Сергей Анатольевич.


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