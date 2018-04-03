СБУ задержала депутата "горсовета" Евпатории

Сергей Осьминин решил съездить к родственникам.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в пункте пропуска "Чаплынка" на административной границе с аннексированным Крымом депутата Евпаторийского городского совета оккупационной власти.

Оперативники спецслужбы установили, что бывший депутат городского совета Евпатории в марте 2014 года принимал участие в противоправной деятельности так называемой "самообороны Крыма". Во время незаконной аннексии полуострова он принимал активное участие в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины, сообщается на сайте спецслужбы.

В сентябре 2014 года фигурант дела был избран депутатом от политической партии "Единая РоSSия" в так называемый Евпаторийский городской совет, созданный оккупационными властями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники. Против него возбуждено дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.