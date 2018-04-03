Правоохранители задержали Бубенчика
Майдановец два года назад признался в убийстве двух беркутовцев.
Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
Об этом сообщила в фейсбуке журналист Татьяна Заровная.
По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.
Напомним, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Спустя несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.
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