Правоохранители задержали Бубенчика

Майдановец два года назад признался в убийстве двух беркутовцев.

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщила в фейсбуке журналист Татьяна Заровная.

По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.