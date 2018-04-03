Правоохранители задержали Бубенчика

Майдановец два года назад признался в убийстве двух беркутовцев.

Правоохранители задержали Бубенчика
Иван Бубенчик

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".

Об этом сообщила в фейсбуке журналист Татьяна Заровная.

По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.

Напомним, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Спустя несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизораКиевский прокурор получил выговор за появление в голом виде на экране телевизора
ЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSииЛаВРУН фюрера РФ объявил о зеркальной высылке дипломатов из РоSSии
КНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYTКНДР запустила ядерный реактор на фоне подготовки переговоров с США - NYT
Лукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянноЛукашенко о торговых отношениях с РФ: Они решили нас наклонять постоянно
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
Правоохранители задержали экс-главу Госспецсвязи, 3 адвокатов и 4 чиновниковПравоохранители задержали экс-главу Госспецсвязи, 3 адвокатов и 4 чиновников
В Косово задержали члена правительства Сербии
В Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионажеВ Харьковской области капитана полиции задержали по подозрению в шпионаже
Савченко задержали в кулуарах РадыСавченко задержали в кулуарах Рады
На админгранице с Крымом задержали военнослужащую - дезертираНа админгранице с Крымом задержали военнослужащую - дезертира
В Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана МемедиминоваВ Крыму задержали крымскотатарского активиста Наримана Мемедиминова
Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрацииВо Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрации
В Киеве задержали мужчину, сообщившего о "заминировании" РадыВ Киеве задержали мужчину, сообщившего о "заминировании" Рады
Порошенко рассказал, почему Рубана задержали только сейчасПорошенко рассказал, почему Рубана задержали только сейчас
Военные задержали жителя Горловки, воевавшего за боевиков
Последние новости
Подгружаем последние новости