Восстановление корвета "Винница" оказалось слишком дорогим
Военные склоняются к списанию корабля.
Военно-морские силы Украины могут списать корвет "Винница", так как ремонтировать его слишком дорого.
Об этом пишет винницкое издание "Депо" со ссылкой на пресс-центр командования ВМСУ.
По словам уполномоченного винницкого мэра Владимира Савельева, стоимость восстановительных работ оценивали в 270 млн гривен, но после экспертной оценки состояния корабля и почти завершенной доковой операции сумма выросла до 500 млн гривен.
Корвет (малый противолодочный корабль) "Винница" был построен в Татарстане и спущен на воду в 1976 году. Он выполнял задачи в составе морских сил погранвойск КГБ СССР. В июне 1992 года он вошел в состав морских частей Погранслужбы Украины, а в 1995 году был передан Военно-морским силам.
Сейчас корабль находится на судоверфи "Украина" в Одесском порту. Корвет уже долгое время по техническим причинам не выполняет задачи по назначению, в связи с чем продолжается дискуссия по поводу его дальнейшего использования.
В результате агрессии РоSSии Украина потеряла 60% кораблей и катеров. По состоянию на осень 2017 года к выполнению задач были готовы всего два боевых корабля и три катера. При этом ни одно судно ВМС не имеет ударного ракетного вооружения.
Минобороны считает, что корабельная составляющая ВМС не способна предотвратить вероятную агрессию РФ в виде блокирования морских портов. В связи с этим министерство инициировало увеличение финансирования госпрограммы по строительству ударных кораблей класса "корвет". В ноябре 2017 года Кабмин поддержал эту инициативу и продлил программу строительства кораблей класса "корвет" до 2028 года вместо 2021 года, а также увеличил ее стоимость на 15,7 млрд до 31,9 млрд гривен.
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