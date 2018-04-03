Восстановление корвета "Винница" оказалось слишком дорогим

Военные склоняются к списанию корабля.

Военно-морские силы Украины могут списать корвет "Винница", так как ремонтировать его слишком дорого.

Об этом пишет винницкое издание "Депо" со ссылкой на пресс-центр командования ВМСУ.

По словам уполномоченного винницкого мэра Владимира Савельева, стоимость восстановительных работ оценивали в 270 млн гривен, но после экспертной оценки состояния корабля и почти завершенной доковой операции сумма выросла до 500 млн гривен.

Корвет (малый противолодочный корабль) "Винница" был построен в Татарстане и спущен на воду в 1976 году. Он выполнял задачи в составе морских сил погранвойск КГБ СССР . В июне 1992 года он вошел в состав морских частей Погранслужбы Украины, а в 1995 году был передан Военно-морским силам.

Сейчас корабль находится на судоверфи "Украина" в Одесском порту. Корвет уже долгое время по техническим причинам не выполняет задачи по назначению, в связи с чем продолжается дискуссия по поводу его дальнейшего использования.

В результате агрессии РоSSии Украина потеряла 60% кораблей и катеров. По состоянию на осень 2017 года к выполнению задач были готовы всего два боевых корабля и три катера. При этом ни одно судно ВМС не имеет ударного ракетного вооружения.