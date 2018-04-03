Ющенко считает, что дипломатический демарш глубоко поразил Путина

"Это морально девальвирует перед всем миром действия Путина и его окружения".

Ющенко считает, что дипломатический демарш глубоко поразил Путина
Фото: www.molodist.com

Третий президент Украины Виктор Ющенко в интервью BBC выразил уверенность, что массовая высылка роSSийских дипломатов сильно повлияла на президента РоSSии Владимира Путина.

"Убежден, что дипломатический демарш глубоко поразил лично Путина. Это большая демонстрация солидарности с британскими политиками всего европейского и неевропейского мира", - заявил он.

Ющенко считает, что в 2014 году отсутствие единой реакции Запада на аннексию и оккупацию украинского Крыма позволило РоSSии начать военное вторжение на Донбассе.

"Крымская авантюра далась РоSSии очень легко, и это стало стимулом к следующему шагу - а почему бы не провести аннексию еще девяти областей Украины? Но у этого плана сломались зубы, потому что на защиту Украины встало молодое поколение, по сути весь Майдан в Киеве в кроссовках и куртках отправился на восточный фронт. Путинская политика боится одного, чтобы против нее не выступили солидарно десятки стран. Почему история о высылке роSSийских дипломатов так поразила РоSSию? Не потому, что физический вред был причинен, а потому, что это морально девальвирует перед всем миром действия Путина и его окружения. Путин и его соратники боятся, чтобы Европа не начала говорить единым голосом", - заявил экс-президент.

Напомним, что после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери 4 марта страны Запада начали массово высылать роSSийских дипломатов, имеющих отношение к разведке. Это произошло в связи с тем, что Британия пришла к выводу, что покушение на них с использованием химического оружия организовали роSSийские власти.

14 марта высылку начала Великобритания, а с 26 марта к ней присоединились еще почти 30 стран мира. Общее количество высланных дипломатов превысило 150 человек.


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