ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"

Уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением.

ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"
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Фото: vesti.ru

Федеральная служба безопасности РоSSии заявила о пресечении попытки передать иностранцам секретные военные карты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ в Свердловской области.

РоSSийские силовики не уточнили, спецслужбам каких стран пытались передать копии секретных топографических карт.

Сообщается о четверых задержанных - троих россиян и одного гражданина Украины.

"Одновременно по местам проживания трех граждан РоSSии и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РоSSии", - говорится в сообщении.

Фото: ria.ru

Уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ "государственная измена" и "шпионаж".

Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности РоSSии, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Напомним, в феврале ФСБ РоSSии заявила о задержании "украинского шпиона" в Симферополе.


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