ФСБ РоSSии заявила о задержании украинца "за передачу секретных военных карт"
Уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением.
Федеральная служба безопасности РоSSии заявила о пресечении попытки передать иностранцам секретные военные карты.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ в Свердловской области.
РоSSийские силовики не уточнили, спецслужбам каких стран пытались передать копии секретных топографических карт.
Сообщается о четверых задержанных - троих россиян и одного гражданина Украины.
"Одновременно по местам проживания трех граждан РоSSии и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС РоSSии", - говорится в сообщении.
Уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ "государственная измена" и "шпионаж".
Все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности РоSSии, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".
Напомним, в феврале ФСБ РоSSии заявила о задержании "украинского шпиона" в Симферополе.
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Политика
03.04.2018 13:19