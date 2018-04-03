В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку

На суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

В Тернопольской области солдат получил 11 лет тюрьмы за самоволку
Фото: goodvin.info

В Тернопольской области военнослужащий получил 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на три месяца.

Об этом сообщил военный прокурор сил антитеррористической операции Олег Сенюк в Фейсбуке.

"Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год - солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в/ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы, не появившись вовремя в расположении в/ч из лечебного заведения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению", - написал он.

По словам Сенюка, на суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Тем не менее, горрайонный суд Тернопольской области при назначении наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом - по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор - 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре прошлого года за неделю в военные прокуратуры добровольно обратились шестеро военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части.

Ранее в Черниговской области суд приговорил бывшего военнослужащего к двум годам лишения свободы за дезертирство. Осужденный в октябре 2014 года самовольно покинул расположение части и до июля 2016 года уклонялся от несения службы.


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