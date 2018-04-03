Убийцы депутата Кременецкого горсовета получили по 13-14 лет

Четвертый фигурант признан пособником и получил четыре года.

Убийцы депутата Кременецкого горсовета получили по 13-14 лет
Виталий Ващенко
Фото: rivnepost

Зборовский районный суд Тернопольской области 2 апреля вынес приговор четырем обвиняемым в убийстве депутата Кременецкого городского совета, руководителя общественной организации "Народный совет" Виталия Ващенко.

Об этом говорится на сайте суда.

Троих из них признали виновными в умышленном заказном убийстве и приговорили к 13, 13,5 и 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Четвертый получили четыре года с конфискацией, так как был только пособником и не принимал непосредственное участие в подготовке и исполнении преступления.

Виталий Ващенко погиб 26 мая 2016 года.

Его жестоко избили на территории нежилого двора, где он занимался предпринимательской деятельностью. В результате нападения он скончался. При потерпевшем остались ценные вещи и деньги.


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