?В РоSSии возбудили дело в отношении Авакова

Его обвинили в срыве выборов президента РФ на материковой части Украины.

Главное следственное управление Следственного комитета РоSSии возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Дело касается решения МВД не пускать граждан РоSSии на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента РоSSии 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п.«в» ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

"Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору, давал указания подчиненным по службе... не пропускать на избирательные участки граждан РФ , находившихся на территории Украины 18 марта 2018 года для участия в выборах Президента. В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией РоSSийской Федерации", - заявили в Следкоме.

Напомним, накануне выборов президента РФ глава МИД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ , за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию роSSийских дипучреждений в Украине для участия в выборах президента РФ . В МВД сослались на заявление МИДа от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента РФ в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

РоSSия требование не проводить выборы в Крыму не выполнила.