Националисты организовали в центре Киева марш "против олигархов"
Они объявят свои требования Кабмину, Раде и Банковой.
Представители правых партий Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" организовали шествие "против олигархов" в центре Киева.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.
Около 2 тыс. участников акции собрались возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского.
Перед началом акции лидер "Свободы" Олег Тягнибок объявил требования националистов
"Мы требуем два направления антиолигархических законов: экономический и политический. Экономический - это законы по деофшоризации, отмене частных монополий, введению налога на роскошь, введению прогрессивной шкалы налогообложения, о прекращении приватизации стратегических предприятий и невозможность продажи земли сельскохозяйственного назначения, а также целый ряд законопроектов, которые должны вернуть в государственную собственность энергогенерирующие и энергораспределяющие компании, которые сегодня принадлежат олигархам", - заявил он собравшимся.
Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новое избирательное законодательство и пр.
Марш шествия предусматривает остановки возле Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.04.2018 11:18
03.04.2018 11:18