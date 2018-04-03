Националисты организовали в центре Киева марш "против олигархов"

Они объявят свои требования Кабмину, Раде и Банковой.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Представители правых партий Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" организовали шествие "против олигархов" в центре Киева .

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Около 2 тыс. участников акции собрались возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского.

Перед началом акции лидер "Свободы" Олег Тягнибок объявил требования националистов

"Мы требуем два направления антиолигархических законов: экономический и политический. Экономический - это законы по деофшоризации, отмене частных монополий, введению налога на роскошь, введению прогрессивной шкалы налогообложения, о прекращении приватизации стратегических предприятий и невозможность продажи земли сельскохозяйственного назначения, а также целый ряд законопроектов, которые должны вернуть в государственную собственность энергогенерирующие и энергораспределяющие компании, которые сегодня принадлежат олигархам", - заявил он собравшимся.

Политический блок, который требуют принять националисты, включает закон об импичменте президента, закон отмене депутатской и президентской неприкосновенности, закон о процедуре отзыва депутатов, чиновников и судей, новое избирательное законодательство и пр.

Марш шествия предусматривает остановки возле Кабинета министров, Верховной Рады и Администрации президента.