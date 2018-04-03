The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области

Журналист Том Парфитт из Москвы рассказал о тайном плане "Троя".

The Times узнала о планах Кремля по аннексии Запорожской области
Фото: Кузьма Джунь

Британское издание The Times сообщило, что команде президента РоSSии Владимира Путина в 2014 году предлагали план по дестабилизации Запорожской области Украины.

Об этом говорится в статье "Операция Троя: роSSийский план распространения хаоса в Украине".

Автор статьи - журналист Том Парфитт из Москвы - сообщил о тайном плане "Троя", который в ноябре 2014 направил в Кремль Алексей Муратов - бывший депутат от Курской области и "представитель ДНР" в РоSSии. В этом плане были указаны имена главарей пророSSийских беспорядков, а шпионы уже действовали на месте событий. Речь шла о стратегии подготовки населения Запорожской области к пророSSийскому мятежу в регионе, или как подавал это Муратов - "освобождению от нацистско-фашистских оккупантов".

Это предложение было частью более широкого плана Кремля по дестабилизации Украины. Все это вошло в доклад, с которым ознакомилось издание The Times, основанный на утечках информации из писем электронной почты советника Путина Владислава Суркова.

Согласно плану операции, Муратов предлагал вложить $181 тыс. на распространение пророSSийского мятежа дальше на запад Украины. Это письмо предположительно было адресовано Иналу Ардзинбе, заместителю Суркова. В нем был изложен план того, как необходимо манипулировать общественным мнением перед началом восстания и как можно аннексировать эту область.

Кульминацией "Трои" должны были стать некие "силовые действия" против проукраинских организаций. Их лидером должен был стать Владимир Новиков, полевой командир с позывным "Алабай".

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила, что ряд антиукраинских акций финансировало окружение экс-главы МВД Виталия Захарченко.


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