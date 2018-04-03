?Комитет Рады не смог рассмотреть законопроект об отмене е-декларирования для антикоррупционеров

"На данный момент не рекомендован к рассмотрению ни один из соответствующих проектов законов".

Комитет Верховной Рады по борьбе с коррупцией не смог провести заседание для рекомендации законопроектов об отмене электронного декларирования для антикоррупционеров.

Об этом LB.ua сообщил член Комитета Борислав Береза.

"Заседание антикоррупционного комитета, запланированное сегодня на 9:00, вновь было сорвано. Поэтому мы не смогли рекомендовать к рассмотрению ряд проектов законов по отмене электронного декларирования... То есть, на данный момент не рекомендован к рассмотрению ни один из соответствующих проектов законов. Если не будет поручения прямо в сессионном зале собрать заседание, не исключаю, что на этой неделе мы вообще не сможем отменить электронное декларирование для общественных активистов", - заявил он.

В свою очередь, секретарь комитета Дмитрий Добродомов в комментарии LB.ua заявил, что таким образом "провластное большинство" хочет "повесить всех собак" и возложить ответственность за срыв решения об отмене электронного декларирования на комитет.

"Хотя всем ясно, что это решение не наше", - отметил он.

Напомним, поправки к закону об электронном декларировании, согласно которым члены общественных антикоррупционных организаций обязаны отчитываться о доходах, были приняты Радой 23 марта 2017 года. Запад выступил за отмену этого новшества. В итоге президент Петр Порошенко заявил, что введение е-декларирования для антикоррупционеров было ошибкой, и призвал ее исправить.