Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении
На Луганском - сохранялась тишина.
За прошедшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 20 раз нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
На Донецком направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь укреплениям ВСУ в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреливали защитников Шахты Бутовка. Также враз использовал гранатометы неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Водяного.
Кроме того, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий.
На Луганском направлении в течение минувших суток режим прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск придерживался в полной мере.
ВСУ контролируют ситуацию по всей линии разграничения сторон.
Напомним, 5 марта 2018 года в районе н.п. Станица Луганская при условии соблюдения режима тишины должно было произойти разведения сил и средств. Однако боевики его снова сорвали.
29 марта лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе, которое было объявлено с 30 марта. Боевики нарушили договоренности о прекращении огня в первый же день.
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03.04.2018 11:01