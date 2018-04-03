Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении

На Луганском - сохранялась тишина.

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки боевики роSSийско-оккупационных войск 20 раз нарушили "пасхальное перемирие" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

На Донецком направлении из 82 мм минометов боевики вели огонь укреплениям ВСУ в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреливали защитников Шахты Бутовка. Также враз использовал гранатометы неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Водяного.

Кроме того, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.

В результате обстрелов ни один украинский военнослужащий.

На Луганском направлении в течение минувших суток режим прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

ВСУ контролируют ситуацию по всей линии разграничения сторон.

Напомним, 5 марта 2018 года в районе н.п. Станица Луганская при условии соблюдения режима тишины должно было произойти разведения сил и средств. Однако боевики его снова сорвали.

29 марта лидеры "нормандской четверки" поддержали пасхальное перемирие на Донбассе, которое было объявлено с 30 марта. Боевики нарушили договоренности о прекращении огня в первый же день.


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