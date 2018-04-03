Мэр Сколе решил построить в центре города виселицу

Обвинения во взяточничестве Владимир Москаль называет подставным делом.

Мэр Сколе решил построить в центре города виселицу
Фото: skole-today.com

Мэр Сколе Владимир Москаль решил построить в центре города виселицу. В разговоре с ZAXID.NET он уточнил, что имеется в виду виселица, а не гильотина, потому что "это такое наше украинское, славянское", пояснил свою позицию мэр.

30 марта на сайте Сколивского горсовета появилась предложение возвести на месте советского монумента на центральной площади города памятник гильотине. Таким образом мэрия хотела символически изобразить борьбу с коррупцией, наркодилерами и тому подобное.

Эта идея мэрии вызвала оживленную дискуссию. Местные жители возмущались, что площадь Независимости - общественное место, где гуляют с детьми, поэтому лучше там обустроить лавочки, а не "карательные" инструменты.

Мэр говорит, что у него уже есть проект и материалы для памятника. Он обещает соорудить памятник за свои средства и привлечь еще нескольких предпринимателей. Стоимость оценивает в около 30 тыс.грн.

Обвинения во взяточничестве Владимир Москаль называет подставным делом, которое прокуратура ему "шьет" из-за конфликта за помещение в Сколе.

Напомним, что 15 марта Стрыйский городской суд признал виновным Владимира Москаля во взяточничестве и назначил наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мэр считает этот приговор несправедливым и обжалует его в апелляционном порядке. В свою очередь апелляционную жалобу подает и прокуратура, которая считает приговор суда слишком мягким.

Пока решение суда не вступило в законную силу, Владимир Москаль продолжает исполнять обязанности городского головы.


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