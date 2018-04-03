Депутат Загорий задекларировал 46,7 млн гривен доходов, его супруга Екатерина - 352,3 млн

Наличными нардеп хранит 2,2 млн долларов, 426 тыс. евро и 5,9 млн гривен, а супруга - 17 млн гривен, 39 тыс. долларов и 43 тыс. евро.

Депутат Верховной Рады, бывший генеральный директор закрытого акционерного общества "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) Глеб Загорий задекларировал 46,7 млн гривен доходов, его супруга Екатерина - 352,3 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

228 тыс. гривен дохода Загория составила депутатская зарплата, 3 млн гривен - гонорары от "Дарницы", 3,9 млн гривен - проценты от вкладов в Государственном Ощадном банке, 9,2 млн гривен - роялти от "Дарницы", а 30 млн гривен - доход от продажи прав на компанию DBS Holding S.a r.l. (Люксембург).

Супруга Катерина Загорий (Котенко) задекларировала 264,9 млн гривен дохода от продажи ценных бумаг и прав (компания "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках"), 55 млн гривен - доход от продажи ценных бумаг и прав ("Инвестиционный капитал Украины"), 30 млн гривен - возвратная финансовая помощь, а 2,1 млн гривен - проценты от Министерства финансов.

Наличными Загорий задекларировал 2,2 млн долларов, 426 тыс. евро и 5,9 млн гривен, а супруга - 17 млн гривен, 39 тыс. долларов и 43 тыс. евро.

На счете в Укрсиббанке депутат хранит 33,7 млн гривен (жена - 8,6 млн гривен), на счете в Ощадбанке - 1,1 млн гривен, а третьим лицам он одолжил 1,1 млн долларов и 15 млн гривен (жена одолжила третьим лицам 12 млн гривен и 100 тыс. долларов).

Кроме того, 30 млн гривен Загорий задекларировал как дебиторскую задолженность за корпоративные права.

Загорий владеет базой отдыха в Киевской области, а также арендует офис в Киеве , земельный участок в Киевской области и квартиру на Бермудских островах.

В декларации за 2016 год в собственности у депутата были 6 квартир и 2 нежилых помещения в Киеве , а в декларации за 2017 год их нет. При этом в разделе "Расходы" не указано, что депутат прекратил право собственности на недвижимость.

Депутат владеет автомобилями Tesla SP85d 2015 года выпуска и Mercedes-Benz S 63 AMG 2014 года, а жена - Land Rover Range Rover 2014 года и приобретенным в 2017 году Mercedes-Benz G63 AMG 2014 года выпуска за 1,6 млн гривен.

Загорий владеет 16 компаниями, в том числе "Дарницей" и компаниями на Кипре и Бермудских островах, также большим количеством патентов, торговых марок и авторских прав.

Из расходов Загорий задекларировал 3 млн гривен алиментов и 4,6 млн гривен на услуги авиаперевозок.

Напомним, за 2016 год Загорий задекларировал автомобиль "Тесла", 88 патентов и 2,6 млн благотворительных пожертвований.